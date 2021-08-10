В 2022 году штамп о прописке уберут из паспортов несовершеннолетних

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В МВД РФ планируют отказаться от обязательного проставления штампов о регистрации по месту жительства в паспорте, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она уточнила, что сначала нововведение коснется несовершеннолетних уже в 2022 году.

"Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов (обязательных в настоящее время - ИФ) в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года", - сказала Казакова журналистам.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ изменили правила внесения обязательных данных в паспорт гражданина России. Теперь отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет и ранее выданных паспортах, в том числе заграничных, будут проставлять по желанию владельца документа.

В настоящее время обязательными для проставления в паспорте гражданина остаются отметки о постановке на воинский учет и прописке.