Экс-чиновнику Минобороны Травину отказали в переводе в колонию-поселение

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге отказался смягчить условия отбывания наказания бывшему начальнику управления навигации и океанографии Минобороны РФ Сергею Травину, приговоренному к заключению в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что гражданский иск по делу не погашен, штраф в 500 тысяч рублей погашен частично на сумму 117 401 рубль и отказал в переводе Травина в колонию-поселение.

С представлением о смягчении осужденному условий отбывания наказания в суд обратилась администрация колонии №5 в поселке Металлострой (Петербург), где содержится мужчина. Экс-чиновник там характеризуется положительно.

Согласно характеристике, он трудится в колонии подсобным рабочим, участвует в благоустройстве учреждения, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, регулярно посещает воспитательные мероприятия и "делает правильные выводы". Имеет четыре благодарности, поощрялся за хорошее поведение длительными свиданиями. Взысканий не имеет.

В июле 2019 года Травин, а также его соучастники – начальник океанографического отдела управления навигации и океанографии Минобороны РФ Леонид Шальнов, замначальника картографического производства ВМФ Алексей Глазко и гендиректор ООО "Управляющая компания Проминвест" Борис Савельев – были признаны виновными в хищении почти 70 млн рублей при работе над российской заявкой в ООН на расширение границ арктического шельфа.

Суд приговорил Травина к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением власти на 3 года, с лишением воинского звания капитан 1-го ранга; Савельева – к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей; Шальнова и Глазко – к 4 и 2 годам условного заключения.

По данным СМИ, Травин, входя в состав межведомственной комиссии по подготовке российской заявки, связанной с расширением границ континентального шельфа в Арктике, предложил провести дополнительные исследования, для которых потребовались космические снимки и ортофотопланы (съемки плана местности с воздуха - ИФ).

С этой целью заключили контракт с фирмой Савельева, которой перечислили за работу свыше 69 млн рублей из госбюджета. По мнению следствия, необходимости в этом не было; кроме того, выполненные работы не были в достаточной степени качественными и не использовались по назначению.

Второе дело

Имя Травина фигурировало в еще одном уголовном деле.

В октябре 2018 года он вместе с бывшим гендиректором Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Минобороны (ОАО "ГНИНГИ") Сергеем Курсиным получили условные сроки за злоупотребление полномочиями.

В 2012 году осужденные формально уволили главного бухгалтера предприятия АО "780 Ремонтный завод технических средств кораблевождения", а затем вновь приняли его на работу, начисляя необходимые выплаты. Сумма ущерба превысила 2,1 млн рублей. В феврале 2019 года горсуд Петербурга переквалифицировал обвинение на более мягкое и освободил осужденных от наказания за истечением сроков давности.

Травин имеет множество государственных наград: орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственные медали Минобороны.