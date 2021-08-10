Экс-сотрудники незаконного центра реабилитации осуждены в Кургане

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд в Кургане вынес приговор по делу о незаконной деятельности реабилитационного центра, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

Десять бывших сотрудников центра получили от 5 до 11 лет лишения свободы за похищение людей группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и незаконное лишение свободы. Большинство осужденных будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Установлено, что в декабре 2015 года десять местных жителей создали в Юргамышском районе автономную некоммерческую организацию по социальной адаптации и ресоциализации. Они договаривались с родственниками людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, об их "реабилитации" в центре.

Если наркозависимые не хотели добровольно проходить курс "реабилитации", их привозили в центр принудительно, обманом или с применением насилия.

При этом сотрудники учреждения не имели медобразования или лицензии на медицинскую деятельность, не обладали специальными знаниями в области лечения алкогольной и наркотической зависимости. За якобы оказанную зависимым людям помощь они ежемесячно брали с родственников от 5 до 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года один из "пациентов" центра скончался.