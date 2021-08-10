Петербуржец, трижды оправданный по делу об убийстве, отсудил 2 млн рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Петроградский районный суд удовлетворил иск местного жителя Алана Габараева к Минфину и присудил ему 2 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Габараев подал иск на 5 млн рублей.

В суде ответчик представляла сотрудник федерального казначейства по Петербургу. Она исковые требования не признала и представила письменные возражения на иск. По мнению ответчика, истец не доказал, что ему был причинен моральный вред. Прокурор же нашла завышенным и необоснованным сумму иска.

С 22 июля 2016 года по 28 февраля 2019 года присяжные трижды оправдали Габараева по делу о заказном убийстве своей тети с целью получения в наследство ее недвижимости. 24 июля 2019 года Верховный суд России своим апелляционным определением оставил в силе оправдательный приговор.

В иске Габараев указал, что провел под арестом почти год, затем еще два года под подпиской о невыезде. Из-за уголовного преследования он не смог устроиться на работу в прокуратуру, наладить личную жизнь, создать семью, некоторые родственники отказались с ним общаться, что до сих пор отрицательно сказывается на его моральном состоянии.