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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту до 5 км

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 5 км над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч в среду, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 51 км к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

"Так как выброс на Шивелуче был в основном парогазовый, угрозы пеплопадов в населенных пунктах нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.

Камчатка Шивелуч

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