Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту до 3 км

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 3 км над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч в субботу днем, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"По спутниковым данным, парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, с южного фланга вулкана простирается на 50 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

"Угрозы никакой нет, поскольку мы далеко находимся, в 45 км от вулкана (поселок Ключи, ближайший населенный пункт - ИФ). В четверг был довольно сильный выброс, на высоту около 5 км над уровнем моря и в Ключах выпал пепел. В пятницу еще немного сыпало", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Юрий Демянчук.

"У нас из-за пожаров в Якутии дым идет вовсю и очень плохая видимость, все в кошмарной дымке. Но вулкан продолжает извергаться, в кратере идет выжимание вязкой лавы, которая скатывается по склонам активного купола к подножию. Ночью можно наблюдать раскаленные лавины", - добавил он.

Ученый подчеркнул, что опасности для населенных пунктов Шивелуч не представляет, "единственное, не рекомендуется посещение вулкана, поскольку могут быть пирокластические потоки, их скорость очень высокая и от них не так просто уйти".

Как сообщалось, в пятницу ученые ИВиС предупредили, что активность Шивелуча возросла после длительного "молчания", нахождение людей "в районе исполина" чрезвычайно опасно. По данным ИВиС, с высокой степенью вероятности может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тыс. м. Сотрудники Ключевской вулканостанции осуществляют непрерывное наблюдение за вулканом.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 км. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.