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Здание телекомпании "Афонтово" загорелось в Красноярске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Здание телекомпании "Афонтово" в переулке Афонтовский, 7 в Красноярске загорелось в среду утром.

В пресс-службе ГУ МЧС России по края "Интерфаксу" сообщили, что горит строительный мусор в подвальном помещении здания. Площадь возгорания составляет 20 кв. м. Сейчас в здании проводится ремонт, уточнили в ведомстве. Причины возгорания выясняются.

До приезда пожарных здание самостоятельно покинули более 50 человек, двум из них потребовалась помощь пожарных.

Красноярск Афонтово

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