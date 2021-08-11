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В Красноярске локализовали пожар в здании телекомпании "Афонтово"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании красноярской телекомпании "Афонтово" локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.

"Пожар локализовали в 10:30 (по-красноярскому времени, 06:40 мск) на площади 30 кв. метров. На месте работали от МЧС 11 единиц техники, 34 человека личного состава. Пострадавших нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 58 человек, силами пожарно-спасательного гарнизона спасены два человека", - уточнили агентству в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются. В настоящее время вещание телеканала "Афонтово" не осуществляется.

Как сообщалось, здание телекомпании в переулке Афонтовский, 7 загорелось в среду утром. По предварительным данным, произошло загорание строительного мусора в подвальном помещении здания.

"Афонтово" является старейшей местной независимой телекомпанией в Красноярске. В этом году ей исполнилось 29 лет.

Красноярск Афонтово

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