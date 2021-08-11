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Дождь затопил дорогу и несколько домов под Симферополем

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сильный дождь в Симферопольском районе Крыма привел к подтоплениям, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике в среду.

"По предварительной информации, в результате перенаполнения природного естественного водоема происходит сход воды на автодорогу между селом Краснолесье и селом Доброе. Затруднено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, также подтоплена территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и два частных домовладения в Краснолесье.

На базе главка МЧС развернут оперативный штаб. Спасатели обследуют территорию населенного пункта. Информации о пострадавших не поступало. Всего для ликвидации последствий привлечено 70 человек и 14 единиц техники.

В Крыму с начала недели действует штормовое предупреждение. Глава администрации Ялты Янина Павленко написала в фейсбуке, что в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы. Были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Затяжные ливни сменила аномальная жара.

4 августа МЧС снова предупредило о надвигающихся сильных ливнях с грозой и градом. Осадки вызвали сель, который повредил объекты монастыря святых Косьмы и Дамиана (Алушта).

Крым Симферополь

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