Движение по крымской трассе "Таврида" восстановили по одной полосе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Участок федеральной трассы "Таврида", который подтопило в четверг на востоке Крыма, частично открыт для движения, сообщается на сайте ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

"На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (54-55-й км) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону). Ранее проезд был закрыт из-за подтопления проезжей части. На месте работают сотрудники эксплуатирующей организации", - говорится в сообщении.

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь.

Очередные дожди начались в Крыму в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг - 25 частных домов и 80 придомовых территорий в Ленинском районе. Власти нескольких городов, включая Ялту и Керчь, предупредили о возможных ЧС.

До этого сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля.