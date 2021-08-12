РЖД разрешили Дальневосточной железной дороге перевозки контейнеров в полувагонах

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" разрешило заключить договор между Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") и ООО "Владивостокский морской порт "Первомайский" (принадлежит "Пасифик лоджистик", входит в группу "Соллерс") на тестовые перевозки груженых контейнеров в универсальных полувагонах до конца 2021 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на телеграмму РЖД.

По данным издания, перевозки разрешены со станции Мыс Чуркин (ДВЖД) на семь крупных грузовых узлов, в том числе в Братск, Ульяновск-3, Белый Раст (Подмосковье), Екатеринбург-товарный.

В настоящее время перевозки контейнеров осуществляются на специальных фитинговых платформах. Перевозки контейнеров в полувагонах (открытый вагон, наиболее распространенный вид парка) были запрещены РЖД в 2014 году, напоминает газета.

Представитель РЖД сообщил газете, что тестовые перевозки контейнеров в полувагонах проводились еще в июле с НЛМК. Представитель "Первой грузовой компании" (ПГК, актив Владимира Лисина) сообщил, что компанию проинформировали о старте экспериментальных перевозок с Мыса Чуркин. "Мы в них не участвуем", - уточнил он.

Представитель НЛМК сообщил изданию, что "дальневосточное направление не является основным для компании и отправка контейнеров в полувагонах туда не планируется". Он отметил, что опытные отправки шли в порты Северо-Западного бассейна. "По итогам эксперимента подтверждена безопасность такой схемы погрузки и возможная экономическая эффективность на ряде направлений", - добавил собеседник издания.

Операторы недовольны

Владельцы фитинговых платформ негативно отнеслись к решению РЖД. Так, представитель группы "Дело" сообщил "Ведомостям", что телеграмма "по заведомо острой для контейнерного рынка теме, принципиально меняющей правила работы", разослана явочным порядком, без обсуждения даже с крупными игроками. "Частный бизнес всегда демонстрировал готовность максимально конструктивно обсуждать вопросы развития рынка с РЖД и вправе ожидать аналогичного подхода от монополии", - подчеркнул он.

Саму схему представитель "Дела" назвал "нетехнологичным, трудоемким и долгим процессом, когда контейнеры грузят в полувагоны вручную с использованием брусков, гвоздей и других приспособлений". Представитель "Трансконтейнера" отметил, что возвращение к этой технологии не решит проблему дисбаланса парка, создаст риски увеличения непроизводственных пробегов и снижения коэффициента загрузки платформ, который сегодня достигает 96%.

Президент "Евросиб СПб-ТС" Дмитрий Никитин считает, что нужно думать о правильном структурировании контейнерного рынка, о выстраивании технологичных сервисов, востребованных клиентами, а не об обратной загрузке с Дальнего Востока давно "самортизированного полувагона". Представитель FESCO отметил, что компании планируют приобретение платформ с учетом структуры спроса: "Заводы планируют загрузку мощностей. Доступ полувагонов на контейнерный рынок создает риск остановки производств, которые сейчас строят порядка 1500-2000 платформ в месяц".

Представитель РЖД сообщил газете, что компании известно о негативной реакции со стороны некоторых операторов, но подчеркнул, что важно не нарушать баланс на рынке оперирования фитинговыми платформами. Он отметил, что пока речь идет о "погрузке контейнеров в полувагоны на площадках, не задействованных в организованных контейнерных отправках, где есть возможность выполнения операций по погрузке с увеличенным нормативом времени". По его словам, такие площадки "не представляют интерес для крупных контейнерных операторов".