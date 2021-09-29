Вагоностроители решили нарастить производство фитинговых платформ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вагоностроители меняют производственные планы, увеличивая выпуск фитинговых платформ для перевозки контейнеров, пишет "Гудок".

АО "Торговый дом ТМХ" (входит в "Трансмашхолдинг") с четвертого квартала 2021 года планирует увеличить выпуск фитинговых платформ на 25%, сообщил гендиректор компании Дмитрий Вонаков.

Примерно на столько же собирается увеличить их производство в 2022 году АО "Рославльский ВРЗ" (ВРЗ, Смоленская область). "В 2021 году нами сертифицировано и начато серийное производство вагонов-платформ модели 13-6716 погрузочной длиной 80 футов. В 2022 году планируем выпустить таких платформ не менее тысячи штук", - сказал газете замгендиректора по экономике и финансам ВРЗ Геннадий Черняк.

При этом производители теряют интерес к универсальным платформам, отмечает газета. Заместитель генерального директора по сбыту "РМ Рейл" Александр Куликов заявил, что проседание в этом сегменте можно объяснить тем, что у наличного парка продлевают срок службы, и большинство грузов переводят на фитинговые платформы.

Значительные темпы обновления и пополнения парка фитинговых платформ могут привести к профициту к концу 2022-2023 года и снижению заказов у вагоностроителей, считает заместитель генерального директора ИПЕМа Владимир Савчук.

Росстат зафиксировал рост производства грузовых вагонов по итогам восьми месяцев 2021 года на 9,4% к уровню 2020 года, а в августе - на 28,6%. Участники рынка связывают это с восстановлением экономики и увеличением объемов перевозок. Вагоны-платформы вышли на первое место по доле в общем объеме выпуска грузовых вагонов, сместив прежнего лидера - полувагоны, отмечает газета. Сейчас на платформы приходится 39% (это на 13% больше, чем было год назад), при этом большую часть - 90% - составляют фитинговые платформы.

Контейнерными перевозками в России сейчас, в частности, занимаются ПАО "Трансконтейнер" группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома" (около 35 тысяч платформ), транспортный холдинг FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", около 7,6 тысячи платформ), а также АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance, UTLC ERA) - паритетное совместное предприятие ОАО "Российские железные дороги" с ж/д администрациями Казахстана и Белоруссии, специализируется на контейнерном транзите между Европой и Китаем по Белоруссии, России и Казахстану.