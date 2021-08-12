В РАН сообщили о загрязнении Байкала возле Ольхона лакокрасочным материалом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН определил, что обнаруженное в августе в озере Байкал вблизи острова Ольхон загрязнение, предположительно, вызвано лакокрасочной продукцией, сообщается на сайте института.

"На основании полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе п. Хужир произошло антропогенное загрязнение воды оз. Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией", - говорится в сообщении.

Анализ проб воды и грунта с побережья Ольхона проводился в том числе по запросу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Пробы были отобраны 6-10 августа.

Ранее надзорное ведомство сообщило о проведении проверки по факту обнаружения следов неизвестного вещества в акватории Байкала вблизи Ольхона. В соцсетях прокуратурой были выявлены сообщения о наличии черной пленки на воде озера в районе поселка Хужир.

Кроме того, Лимнологический институт исследовал пробы воды на санитарно-микробиологические показатели и установил их превышение в районах Песчанки (общие колиформные бактерии - в 1,5 раза, термотолерантные колиформные бактерии - в 15 раз, энтерококки - в 32 раза) и залива Улан-Хушинский (термотолерантные колиформные бактерии - в 3 раза, энтерококки - в 2,5 раза).

"Полученные данные указывают на свежее фекальное загрязнение данных заливов Малого Моря", - говорится в сообщении.

Ольхон - самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина - 73,5 км, ширина - до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.