Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

В РАН сообщили о загрязнении Байкала возле Ольхона лакокрасочным материалом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН определил, что обнаруженное в августе в озере Байкал вблизи острова Ольхон загрязнение, предположительно, вызвано лакокрасочной продукцией, сообщается на сайте института.

"На основании полученных данных, заверенных разными аналитическими методами, можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе п. Хужир произошло антропогенное загрязнение воды оз. Байкал и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией", - говорится в сообщении.

Анализ проб воды и грунта с побережья Ольхона проводился в том числе по запросу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Пробы были отобраны 6-10 августа.

Ранее надзорное ведомство сообщило о проведении проверки по факту обнаружения следов неизвестного вещества в акватории Байкала вблизи Ольхона. В соцсетях прокуратурой были выявлены сообщения о наличии черной пленки на воде озера в районе поселка Хужир.

Кроме того, Лимнологический институт исследовал пробы воды на санитарно-микробиологические показатели и установил их превышение в районах Песчанки (общие колиформные бактерии - в 1,5 раза, термотолерантные колиформные бактерии - в 15 раз, энтерококки - в 32 раза) и залива Улан-Хушинский (термотолерантные колиформные бактерии - в 3 раза, энтерококки - в 2,5 раза).

"Полученные данные указывают на свежее фекальное загрязнение данных заливов Малого Моря", - говорится в сообщении.

Ольхон - самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина - 73,5 км, ширина - до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.

РАН Байкал

Новости

Третий участник побега из изолятора подмосковной Истры сдался полиции

Памфилова объяснила отсутствие открытого доступа к наблюдению за участками новой эпохой

Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

Полиция Петербурга нашла больше ста нелегалов на Софийской овощебазе

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Дежурных истринского ОВС обвинили в отключении камер перед побегом арестантов

"Газпром нефть" построила первый в России СПГ-бункеровщик

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');