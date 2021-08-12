Росприроднадзор взял пробы в Байкале после сообщений о загрязнении

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) взял пробы в озере Байкал после сообщений о загрязнении вблизи острова Ольхон, предположительно, лакокрасочной продукцией, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"10 августа Росприроднадзор с участием ЦЛАТИ взял пробы. На момент проведения заборов воды темных пятен не обнаружено, однако ученые обнаружили небольшую площадь загрязнения акватории озера Байкал, предположительно, пыльцой или цветением. Сейчас выполняются испытания государственной лабораторией (ЦЛАТИ)", - сообщили в ведомстве в четверг.

Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 12 августа определил, что обнаруженное в августе в озере Байкал вблизи острова Ольхон загрязнение, предположительно, вызвано лакокрасочной продукцией. Анализ проб воды и грунта с побережья Ольхона проводился, в том числе, по запросу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Пробы были отобраны 6-10 августа.

В сообщении Росприроднадзора отмечается, что результаты испытаний, которые проводил Лимнологический институт, в ведомство не поступали. "Когда именно и что именно измерял институт, в контрольно-надзорном экологическом ведомстве неизвестно. Для расчета антропогенного воздействия верифицируются исключительно результаты ЦЛАТИ", - заявили в Минприроды.

Ранее надзорное ведомство сообщило о проведении проверки по факту обнаружения следов неизвестного вещества в акватории Байкала вблизи Ольхона. В соцсетях прокуратурой были выявлены сообщения о наличии черной пленки на воде озера в районе поселка Хужир.

Ольхон - самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина - 73,5 км, ширина - до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.