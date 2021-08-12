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Над заводом "Петросталь" в Петербурге выявили загрязняющие вещества

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Установлена причина рыжего дыма над над территорией Кировского завода в Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города.

К проверке были привлечены специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, а также Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО. Они установили, что рыжий дым образуется "в результате производства АО "Металлургический завод "Петросталь" (дочернее предприятие Кировского завода - ИФ) металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей".

"Выявлено превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: пыли в 13,1 раз, азота (II) оксид - в 27,5 раз, азота (IV) оксид - в 1,1 раз", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что оборудование по очистке газов от загрязняющих веществ должным образом не обезвреживает выбросы и эксплуатируется с нарушением требований по охране воздуха, следует из релиза.

По результатам проверки природоохранный прокурор внес в адрес гендиректора металлургического завода "Петросталь" представление об устранении нарушений. Также прокуратура подала в Кировский районный суд иск к заводу с требованием модернизировать очистные сооружения. Кроме того, материалы проверки направлены в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для решение вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.

Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой на контроль.

Оксид азота (II) - ядовитый газ с удушающим действием. Оксид азота (IV) (диоксид азота) обладает особо токсичными свойствами, считается сильнодействующим ядовитых веществом и даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, а в больших вызывает отёк лёгких. Выбросы в атмосферу диоксидов азота также называют "лисьими хвостами": название происходит от оранжево-бурого цвета вещества. "Хвосты" наиболее заметны в летний сезон.

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