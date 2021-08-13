Жительницу Свердловской области заподозрили в попытке убить двухлетнего сына

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего двухлетнего сына, сообщает пресс-служба СК.

"По предварительным данным следствия, в ночь на 13 августа в квартире в Екатеринбурге подозреваемая пыталась убить своего двухлетнего сына. Только благодаря своевременно оказанной ребенку медицинской помощи он смог выжить", - говорится в сообщении. Сейчас мальчик находится в больнице.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.

В сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых отмечается, что мать находящегося в реанимации ребенка нигде не работает, не судима и на учете в полиции прежде не состояла, жалоб от соседей на нее не было.

"Оперуполномоченные опросили отца ребенка. Он пояснил, что с недавних пор жил отдельно от супруги и что весной поведение женщины резко изменилось: она стала себя называть "ангелом света". Сотрудники полиции доставили подозреваемую на освидетельствование в медицинское учреждение", - добавил Горелых.