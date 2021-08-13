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Глава Минсельхоза предостерег специалистов от "словесных интервенций"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев призвал региональных специалистов АПК следить за информацией, которую они распространяют в публичной плоскости.

На то, что на рынке есть информация, искажающая реальную ситуацию, обратил внимание председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, выступая на пленарном заседании в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской области в пятницу.

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"Надо внимательно следить за информацией, которую вы (специалисты и аналитики по АПК - ИФ) выдаете в публичную плоскость", - заявил министр.

По его словам, "зачастую "словесные интервенции" приводят к очень негативным последствиям, а на самом деле правдивости в этих "словесных интервенциях" практически нет никакой". "Но это все влияет на то, что у нас происходит, на то, что происходит на внутреннем рынке. И на то, как мы могли бы потенциально зарабатывать на внешнем зерновом рынке", - заявил министр.

При этом Патрушев подчеркнул, что "те механизмы, которые выработаны по контролю ценовой ситуации на зерновом рынке, будут работать". "Будет и зерновой демпфер работать постоянно, будет и квота постоянно определяться с учетом объема урожая, который мы потенциально будем иметь", - сказал министр.

Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев

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