Экспортеры спокойно отреагировали на резкое снижение прогноза сбора пшеницы в РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ спокойно отреагировали на информацию о резком снижении прогноза сбора российской пшеницы в 2021 году от Минсельхоза США, вышедшую накануне. РФ сохранит за собой позицию лидера в экспорте пшеницы, считают эксперты зернового рынка.

В четверг Минсельхоз США опубликовал очередной обзор, в котором снизил прогноз сбора пшеницы в РФ сразу на 12,5 млн тонн – с 85 млн до 72,5 млн тонн.

"Эту ситуацию (со снижением прогноза - ИФ) иначе как истерикой назвать не могу, потому что снижение оценки урожая сразу на 12,5 млн тонн совершенно ничем не мотивировано. Это шок для всего мирового рынка и иначе как ростом цен на нем он ничем не обернется. Это для нас будет еще одно испытание", - заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на пленарном заседании в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской области.

"Я, честно говоря, поражен тем спокойствием, с которым крупнейшие участники рынка отнеслись к такой шокирующей информации, ситуация исключительно рабочая, все справятся", - сказал он.

Как сообщают эксперты зернового рынка, цена российской пшеницы на новости о снижении прогноза поднялась на $15, до $295 за тонну.

По словам Зернина, в этой ситуации особую роль сыграет зерновой демпфер, который действует в РФ со 2 июня этого года. "Хорошо, что внедрен механизм ценового демпфера. Он позволит в очередной раз убрать эту спекулятивную волну с российского рынка", - сказал он. При этом Зернин не исключил, что у сельхозпроизводителей могут сформироваться отложенные ожидания того, что ограничения с экспорта будут сняты. "Но оснований для отмены ограничений нет", - подчеркнул он.

В компании "ПроЗерно" не согласны с той оценкой, которую дали российскому урожаю пшеницы американские эксперты, назвав ее излишне низкой. При этом эксперты отметили, что были не согласны и с прежним, высоким, прогнозом в 85 млн тонн.

По прогнозу компании, сбор пшеницы в этом году в РФ составит 77,1 млн тонн при общем урожае зерна в 123 млн тонн. "Это весьма хорошие показатели для российской зерновой индустрии, по крайней мере – третий урожай после прошлогодних 133,5 млн тонн и рекорда 2017 года – 135,5 млн тонн зерна", - подчеркивается в сообщении компании.

Эксперты отмечают, что российского зернового производства "уже давно вполне хватает для внутреннего потребления, которое в текущем сезоне оценивается почти в 80 млн тонн". Вопрос всегда стоит в величине экспортного потенциала. "Исходя из возможного производства зерна в 123 млн тонн в этом сезоне (июль 2021-июнь 2022 гг.) Россия сможет экспортировать около 46 млн тонн зерна, в том числе 36 млн тонн пшеницы, и сохранит первую строчку в мировом рейтинге экспортеров пшеницы", - уверены в компании.

Россия останется в лидерах, считает и генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

"ЕС мог бы посоревноваться с нами, но они в этом сезоне будут пополнять свои запасы, кроме того, европейский урожай оказался не столь большим и столь хорошим по качеству, как ожидалось", - заявил Рылько "Интерфаксу".

Глава ИКАР также не согласен с новой оценкой сбора пшеницы в РФ. "Слишком сильно американские эксперты качнули маятник в другую сторону. То, что до этого было (85 млн тонн - ИФ), – это тоже нереально, но сейчас они ударились в другую крайность", - сказал он.

По его словам, даже при самом негативном сценарии Россия в этом году соберет пшеницы больше, чем прогнозирует Минсельхоз США.

Минсельхоз РФ оценивает урожай пшеницы в этом году в 81 млн тонн. Этот прогноз держится с мая.