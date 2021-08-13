Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за непогоды

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Администрация Кубани заявила о действии режима ЧС из-за угрозы подтоплений в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах, планируется введение режима также в еще в двух районах.

"В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах. Сильные ливни шли всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Здесь подтоплено около 800 придомовых территорий.

Ранее о введении ЧС из-за непогоды в Геленджике сообщил глава города Алексей Богодистов. Он отметил, что это превентивная мера на случай возможных подтоплений, которые пока в городе не фиксировались.

В свою очередь губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что экстренное предупреждение по непогоде действует в крае до конца суток 16 августа, и региону необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды.

"Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей. Особое внимание - пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится. Главы районов, необходимо задействовать все силы и средства, продолжить оповещение, приготовить пункты временного размещения", - цитируют губернатора в пресс-службе краевой администрации.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Ранее Кондратьев сообщил, что циклон с ливнями и ветром, ударивший в пятницу по черноморскому побережью, серьезно угрожает безопасности туристов, отдыхающих в палатках и кемпингах.