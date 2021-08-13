Сенатор Важенин отказался от участия в выборах в думу Югры

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сенатор Юрий Важенин - бывший глава ООО "Газпром переработка" - подал заявление об отказе от участия в выборах в думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, избирком региона по этому заявлению исключил его из списка кандидатов от "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Важенина выдвинуло региональное отделение "Единой России" по единому избирательному округу.

По данным сайта Совета Федерации, срок его сенаторских полномочий истекает в сентябре 2021 года.

В мае 2016 года Важенин оставил должность гендиректора ООО "Газпром переработка" в связи с уходом на пенсию. В октябре 2016 года он стал членом Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, является членом комитета Совфеда по экономической политике. В ноябре 2020 года сенатор был удостоен Ордена Дружбы.

ООО "Газпром переработка" объединяет все ГПЗ "Газпрома".