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Полиция нашла пилота, пролетевшего на своем самолете под мостом через Волгу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили личность пилота, который на легкомоторном самолете пролетел под мостом в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу в пятницу.

Ранее в местных СМИ появилась запись с видеорегистраторов автомобилей, на которых видно, как самолет пролетел между пролетами автомобильно-железнодорожного моста через Волгу.

"Предполагаемым виновником инцидента оказался руководитель одного из коммерческих предприятий региона (...) Управлявший личным легкомоторным воздушным судном отклонился от ранее согласованного маршрута", - говорится в сообщении.

В действиях пилота усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства), отмечает пресс-служба.

Материалы переданы для рассмотрения в управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО.

Ульяновск

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