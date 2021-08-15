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Вода сошла с подтопленных улиц в центре Геленджика

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вода сошла с подтопленных улиц в центре Геленджика, электричество восстановлено, сообщил глава города Алексей Богодистов.

"К этой минуте вода в центре города сошла полностью. С энергетиками приняли решение о восстановлении электроснабжения в этой части Геленджика", - написал Богодистов на своей странице в инстраграм.

Он отметил, что коммунальные службы уже приступили к уборке улиц, куда дождевые потоки принесли грязь и мусор. Ночью будут работать 12 единиц техники.

Ранее сообщалось о введении в 19 муниципалитетах Кубани режима ЧС, в частности, в курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

В центре Геленджика отключали электричество на время непогоды, чтобы исключить травмирование людей током.

Вечером в воскресенье на территории края оставались подтопленными более 200 домовладений и более 1,9 тыс. придомовых территорий.

Геленджик Алексей Богодистов

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