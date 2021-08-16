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Режим ЧС сняли в Крымске, где опасались наводнения

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации отменили в Крымском районе Краснодарского края, ранее он вводился в связи с сильными дождями и угрозой паводка, сообщил в понедельник глава района Сергей Лесь в своем телеграм-канале.

Режим ЧС действовал в пяти поселениях муниципалитета. Это город Крымск, сельские поселения - Нижнебаканское, Пригородное, Южное, Мерчанское. Во всех населенных пунктах выставлялись посты, велся круглосуточный мониторинг уровня воды в водоемах.

Ранее сообщалось, что с 12 августа в результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах Краснодарского края было подтоплено 2 018 домовладений, 3 467 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и участок автомобильной дороги "Новороссийск - Керчь".

Из-за сильных ливней в ряде муниципалитетов Кубани введен режима ЧС, в том числе в курортных городах Черноморского побережья: Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также некоторых населенных пунктах Крымского района. Сильные осадки прогнозировали также в Абинском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

По данным МЧС, действие циклона продлится до вечера понедельника. Ожидаются осадки, усиление ветра до 20 м/с, преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.

Краснодарский край Крымск

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