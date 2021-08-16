В Приморском крае отменили особый противопожарный режим

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим, действовавший в 27 муниципалитетах Приморского края, отменили, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В связи с низким классом пожарной опасности в лесах распоряжением губернатора Приморского края Олега Кожемяко особый противопожарный режим будет снят в понедельник, 16 августа", - процитировала пресс-служба министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.

Все лесные пожары в регионы потушили еще 6 августа, с тех пор не было зафиксировано ни одного нового возгорания. Особый противопожарный режим действовал в 27 муниципальных образованиях: 27 июля он был введен на 12 территориях, а 12 августа - еще на 15.