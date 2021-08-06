В Приморье потушили все лесные пожары

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Все лесные пожары площадью 4 тыс. га полностью потушили в Приморском крае, ранее возгорания фиксировали в Тернейском и лесничестве и заповеднике "Сихотэ-Алинский", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Два лесных пожара в Тернейском лесничестве на площади 3 045 га и два пожара площадью 1 103 га в Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидированы. На данный момент лесных пожаров в крае нет", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира рассказали, что в тушении пожаров по всему региону принимали участие 170 человек, были задействованы 26 единиц техники.

В Красноармейском районе и Тернейском муниципальном округе после тушения пожаров сняли режим ЧС. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Дальнегорском городском округе, Анучинском, Тернейском и Чугуевском муниципальных округах, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Ольгинском, Партизанском, Пожарском и Яковлевском муниципальных районах.