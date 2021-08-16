Лихач погиб во время погони в Иркутской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пытавшийся скрыться от полицейской погони автомобиль попал в ДТП в Усть-Куте (Иркутская область), водитель погиб. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МВД по региону.

Вечером в воскресенье местные жители сообщили в ГИБДД о Toyota Corolla, водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения.

Прибывшие по вызову инспекторы ГИБДД заметили автомобиль, который ехал посредине дороги с двусторонним движением. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

В ходе погони нарушитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan X-Trail, в котором находилась семейная пара.

"От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм водитель Toyota Corolla скончался на месте, медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине в Nissan X-Trail", - говорится в сообщении.

Установлено, что 32-летний погибший никогда не имел водительского удостоверения и в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.