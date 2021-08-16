В Ростове завели уголовное дело из-за сговора при закупке дорожных камер к ЧМ-2018

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Факт картельного сговора при проведении торгов на закупку дорожных камер к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будут расследовать в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время по факту сговора и завышения цен при закупке более чем на 300 млн рублей возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее управление ФАС России по Ростовской области и УФСБ выявили картельный сговор при проведении торгов на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением в Ростовской области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже факт сговора подтвердил арбитражный суд региона.

По данным антимонопольного органа, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону заключила антиконкурентное соглашение с ООО "Техноконцепт" и ООО "Рестройзаказчик", победу одержал "Техноконцепт", второй подрядчик отказался от борьбы в пользу первого.

По итогам торгов сумма заключенных договоров с субподрядчиками составила 330 млн рублей, в то время как стоимость контракта на закупках была 549 млн рублей. Оплату договоров "Техноконцепт" проводил через иностранную организацию в рамках договора факторинга. В результате до субподрядчиков дошло на 121 млн рублей меньше первоначальной суммы.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, заключив договоры субподряда, компании хотели провернуть схему "освоения" бюджетных средств, в результате чего 219 млн рублей оказались у участников сговора, еще 121 млн рублей был выведен за пределы РФ. Также информированный источник сообщал "Интерфаксу" о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора "Техноконцепта", подозреваемого в хищении 18 млн рублей.