"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию последних дней существования Советского Союза

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" начинает специальный информационный проект "Хроника последних дней СССР. В этот день 30 лет назад" - https://www.interfax.ru/30years/, посвящённый событиям 1991 года и истории распада одного из самых крупных и могущественных государств мира.

События того периода не только привели к окончательному развалу Советского Союза, но и повлекли общемировые геополитические сдвиги поистине глобальных масштабов. Свершившийся перелом подвёл черту под десятилетиями советской государственности и изменил жизни миллионов людей.

У каждого, в чью личную судьбу вплелись те исторические события, своя оценка произошедшего. Новые поколения соотечественников, не жившие в СССР или не успевшие обрести советскую идентичность, тоже хотят иметь свои представления о том, что означает для них самих, их Родины и мира в целом исчезновение СССР.

Наш проект - это возможность вспомнить или переосмыслить события тридцатилетней давности, и одновременно - отличный повод для молодых граждан максимально объективно узнать об историческом периоде, предшествовавшем появлению на карте мира новой страны - Российской Федерации.

В течение нескольких месяцев, до конца декабря, "Интерфакс" будет размещать на сайте проекта собственные новости тридцатилетней давности, свидетельства очевидцев, отрывки из мемуаров политических деятелей, сообщения ведущих зарубежных СМИ, малоизвестные документы. Мы хотим максимально полно воссоздать хронику того времени и предоставить всем заинтересованным в понимании происходивших тогда исторических процессов возможность изучать и анализировать события, приведшие и сопровождавшие распад СССР и рождение новой российской государственности.

Для "Интерфакса" этот проект имеет особое значение: те переломные дни стали для нас - первого независимого агентства, созданного в СССР в 1989 году - своего рода "проверкой на прочность" и преданность избранному пути. Многим журналистам агентства посчастливилось не просто быть в гуще исторических событий, но и достоверно и объективно освещать их, предоставляя подписчикам полную и практически эксклюзивную информацию.

В условиях, когда по указу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) были отключены международные линии связи, введена жесткая цензура на все сообщения, а многие газеты и телевизионные программы закрыты, "Интерфакс" оказался, по сути, одним из немногих источников информации о развивающемся кризисе.

Ведущие мировые новостные агентства, телекомпании, крупнейшие западные газеты и журналы, высшие государственные и правительственные структуры внимательно следили за происходящим по новостям "Интерфакса".

Мы первыми сообщили о прекращении существования СССР.

"Советского Союза больше нет", - эта фраза, переданная "Интерфаксом" на 23 минуты раньше всех информационных агентств, мгновенно облетела весь мир.

Это было 21 декабря 1991 года. Еще никто тогда не мог представить, каким будет будущее...

Сегодня мы живем в другой стране. Изменился мир, другим стал и "Интерфакс". Но мы по-прежнему придерживаемся принципов, которыми руководствовались, когда стартовали как первое в СССР негосударственное информагентство: объективность, достоверность, оперативность и точность информации.