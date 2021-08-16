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Московский адвокат осужден в Петербурге за попытку мошенничества

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении адвоката Игоря Николаенко, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 2 года 9 месяцев, следует из сообщения.

Как уточняется, при поступлении дела в суд Николаенко инкриминировались три эпизода посредничества во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), но впоследствии состав преступления переквалифицировали на покушение на мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщалось, в январе 2020 года адвокат Адвокатской палаты Москвы был заключен под стражу Куйбышевским районный судом Петербурга. Его задержали в гостинице в северной столице после получения от представителя коммерческой структуры 4 млн рублей, а также муляжа 5 млн рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что Николаенко, зная, что в Арбитражном суде Московского округа рассматривается дело по кассационной жалобе на решение Девятого арбитражного апелляционного суда по иску коммерческой структуры к другой коммерческой структуре, предложил представителю одной из сторон передать через него взятку в сумме 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по делу в ее пользу.

Кроме того, как установило следствие, с 25 июня по 11 октября 2019 года на территории Петербурга Николаенко лично и через других лиц получил 16 млн рублей от представителя коммерческой структуры, чье дело рассматривалось в Девятом арбитражном апелляционном суде. Взятка предназначалась для неустановленных лиц судебной инстанции для принятия решения в пользу коммерческой структуры.

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