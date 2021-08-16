Роженица в Башкирии выбросила из окна роддома чужого ребенка, младенец погиб

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Жительница Башкирии подозревается в убийстве в роддоме новорожденного ребенка другой женщины, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по республике.

"Установлено, что 16 августа около 18:00 (29-летняя - ИФ) подозреваемая после родов, находясь на третьем этаже в общей палате родильного отделения клинической больницы №1 Стерлитамака, выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм младенец погиб.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. С ней проводятся следственные действия, решается вопрос о ее аресте.