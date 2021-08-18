Арестована женщина, выбросившая младенца из окна башкирского роддома

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Жительницу Башкортостана, обвиняемую в убийстве чужого новорожденного ребенка в роддоме, возьмут под стражу.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по республике, 29-летняя жительница Миякинского района обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). После оказания ей необходимой медицинской помощи она будет переведена в следственный изолятор.

Следователи назначили в отношении женщины комплекс исследований, в том числе психолого-психиатрическая экспертизу.

Вечером 16 августа обвиняемая после родов в роддоме больницы №1 города Стерлитамака выбросила из окна третьего этажа новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате. От полученных травм младенец скончался.