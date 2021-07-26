Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ

Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки у здания МИД РФ Фото: Иван Колыганов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили, что послу Японии в Москве в понедельник заявлен решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио к России.

"26 июля посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах", - заявили на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил остров Итуруп, в частности, осмотрел Курильскую центральную районную больницу и рыбоперерабатывающий завод "Ясный", а также выступил с рядом заявлений по дальнейшему развитию Курил. По данным СМИ, японская сторона просила РФ не проводить этот визит.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российской стороне из-за визита Мишустина на Итуруп.