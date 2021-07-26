Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ
Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки у здания МИД РФ
Фото: Иван Колыганов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили, что послу Японии в Москве в понедельник заявлен решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио к России.

"26 июля посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Настойчиво призвали партнеров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах", - заявили на Смоленской площади.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил остров Итуруп, в частности, осмотрел Курильскую центральную районную больницу и рыбоперерабатывающий завод "Ясный", а также выступил с рядом заявлений по дальнейшему развитию Курил. По данным СМИ, японская сторона просила РФ не проводить этот визит.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российской стороне из-за визита Мишустина на Итуруп.

Тоёхиса Кодзуки Япония МИД РФ Курилы Игорь Моргулов Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

ФСБ сообщила о задержании 45 подпольных "оружейников" в 25 регионах РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 23,2 тыс. случаев коронавируса

Семью адмирала ВМФ нашли зарезанной в Петербурге

РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');