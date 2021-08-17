Квартальный оборот Ozon вырос на 94%, убыток вырос почти в пять раз

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Оборот компании Ozon (GMV), включая услуги, по итогам II квартала 2021 года составил 89 млрд рублей, показав рост год к году на 94%, сообщила компания. Убыток Ozon по итогам отчетного квартала составил 15,23 млрд рублей против 3,29 млрд рублей убытка годом ранее.

При этом отрицательный показатель скорректированной EBITDA Ozon по итогам квартала составил 9,1 млрд рублей против отрицательного показателя в 1,8 млрд рублей годом ранее.

GMV Ozon превзошел консенсус-прогноз "Интерфакса", тогда как EBITDA оказалась хуже ожиданий аналитиков. Эксперты ожидали роста GMV Ozon на 80,9% - до 82,78 млрд рублей - и прогнозировали отрицательный показатель скорректированной EBITDA в размере 5,84 млрд рублей.

Рост GMV в Ozon связывают с ростом количества заказов на 180% в годовом исчислении - до 40,9 млн, обусловленным расширением доставки "последней мили", а также улучшением предложения с точки зрения качества, скорости доставки и расширения ассортимента.

Доля маркетплейса составила 62,1% от общего GMV Ozon, годом ранее показатель был 47,4%. Увеличение показателя поддержал рост базы продавцов и расширение ассортимента: к 30 июня количество продавцов платформы составило около 50 тысяч, увеличившись год к году более чем в 3 раза. Ассортимент площадки составил 27 млн товарных наименований, показав рост год к году более чем в 2 раза.

Количество активных клиентов Ozon выросло на 80% - до 18,4 млн. Средняя частота заказов на покупателя составила 6,6 в год против 4,7 во II квартале 2020 года.

На 30 июня под управлением Ozon находилось более 15 тысяч точек выдачи заказов против 10 тыс. в конце 2020 года.

Выручка Ozon во II квартале выросла на 53% год к году и составила 37,02 млрд рублей.

Динамика EBITDA обусловлена инвестициями в продажи FMCG-товаров; высокими расходами в запуск фулфилмент-центров; развитие "последней мили"; привлечение высоко квалифицированных сотрудников; привлечение новых клиентов; развитие Ozon Express.

CAPEX Ozon вырос год к году в 2 раза - до 3,93 млрд рублей. Отрицательный FCF составил 12,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 4,5 млрд рублей годом ранее.

Остаток средств на счетах компании и их эквивалентов составил 122,85 млрд рублей.