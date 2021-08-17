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"Газпром" открыл первые криоАЗС на трассе М-11 Москва-Петербург

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром газомоторное топливо" (оператор "Газпрома" по развитию рынка газомоторного топлива) открыло первые две криоАЗС на платной автотрассе М-11 Москва-Петербург, передал корреспондент "Интерфакса".

Обе станции расположены в Новгородской области. Они продают компримировнаный (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ).

На каждой заправке есть однопостовая колонка СПГ производительностью 12 тысяч тонн топлива в год и две колонки КПГ на четыре заправочных поста. Производительность по КПГ составляет 3,9 млн кубометров в год или 12 тысяч кубометров в сутки, пропускная способность каждой криоАЗС - 150 автомобилей в сутки.

КриоАЗС в Новгородской области построены в рамках реализации программы по расширению применения СПГ в качестве моторного топлива.

По данным "Газпром газомоторное топливо", до конца 2023 года еще четыре заправочных комплекса появятся на М-11 в Ленинградской и Московской областях. Всего до конца текущего года в России появятся 5 новых криоАЗС.

В период с 2021 по 2023 год в Новгородской области запланировано строительство шести новых объектов газозаправочной инфраструктуры. В этом году планируется завершить строительство станции в Крестцах на автодороге М-10.

На открытии "КриоАЗС-1" замначальника департамента №308 ПАО "Газпром" Андрей Савин назвал этот комплекс "первой ласточкой" в глобальной программе оснащения газозаправочных пунктов на международной магистрали Европа - Западный Китай.

Сейчас под управлением "Газпром газомоторное топливо" находится более 350 объектов газомоторной инфраструктуры.

Газпром Газпром газомоторное топливо Андрей Савин Новгородская область М11 Москва Петербург

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