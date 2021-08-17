Центр Алмазова в Петербурге прекратит прием пациентов с коронавирусом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Петербурге с 1 сентября вернется к штатному режиму работы, сообщается на сайте медучреждения.

В среду начинается санитарная обработка помещений лечебно-реабилитационного комплекса, где располагался ковидный госпиталь. Главное здание центра все это время работало в обычном режиме.

"Часть больных, которые еще требуют лечения, уже переведена в другие стационары города, но абсолютное большинство выписано домой", - говорится в сообщении.

Ковидный госпиталь в центре Алмазова проработал 54 дня. Он принял 714 пациентов. Среди госпитализируемых было больше молодых людей. У пациентов наблюдалось быстрое поражение легких на фоне полноразмерной терапии.

Кроме поражения легких, проблем с сердечно-сосудистой системой и с системой свертываемости крови, которые ранее отмечались у пациентов, в этот раз многие больные имели психические нарушения из-за того, что вирус оказывал влияние на центральную нервную систему. С такими больными в "красной зоне" работал психиатр.

Повторно заболевших было небольшое число. Также были те, кто прошел неполный курс вакцинации, и те, кто ее завершил, сообщили в центре. Однако таких людей "было немного, и заболевание у них протекало значительно легче по сравнению с невакцинированными пациентами", подчеркивается в сообщении.

За время работы ковидного госпиталя было проведено 9 операций пациентам с коронавирусом.

С начала пандемии центр Алмазова уже три раз перепрофилировали для лечения больных COVID-19. Первый раз в мае прошлого года, второй раз - в декабре.

В ближайшие дни планируется законсервировать мощность полевого госпиталя "Ленэкспо", за исключением 5-го павильона, сообщал в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов. На прошлой неделе начали поэтапно выводить из "красной зоны" три федеральных медучреждения. До конца августа они должны полностью вернуться к лечению плановых пациентов.

Ранее сообщалось, что к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет имени академика Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии.

Ковидные стационары Петербурга начали переводить на обычный режим работы в конце июля на фоне сокращения числа госпитализаций. На пике эпидемии - в конце июня - в больницы попадало более 1 тыс. человек в сутки. В последние два дня - не более 200 пациентов в сутки.

Согласно эпидемиологической справке, которую ежедневно распространяет городская администрация, сейчас в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 18 стационаров (13 городских и 5 федеральных). Доля свободных коек составляет 27%.