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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета Ил-112В

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким летчиков, погибших при крушении самолета Ил-112В, сообщает сайт Кремля во вторник.

"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации", - отмечается в телеграмме главы государства.

"Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших лётчиков", - говорится в сообщении.

Во вторник при выполнении тренировочного полета произошло крушение опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, в результате которого погиб экипаж из трех человек в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

Перед крушением загорелся правый двигатель самолета.

Об экипаже Ил-112В

Николай Дмитриевич Куимов родился 16 декабря 1957 года в городе Никулино, Подольского района, Московской области. С 1994 года работал в Авиационном комплексе им С.В. Ильюшина. Провел большой объем летных испытаний, отличающихся высокой степенью сложности и повышенной опасностью. Значительная часть полетов выполнялась на крайних режимах пилотирования. В общей сложности освоил более 35 типов самолетов, в том числе Ил-96 и модификации, Ил-86, Ил-76 и модификации, Ил-114, Ил-103. Был постоянным участником показательных выступлений самолетов марки "Ил" на международных выставках и салонах.

За мужество и героизм, проявленные при испытаниях, доводке и освоении новых образцов авиационной техники был удостоен званий Героя Российской Федерации, Заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации, награжден орденами и медалями.

Комаров Дмитрий Александрович родился 10 сентября 1969 года в городе Санкт-Петербург. С ноября 1996 года работал в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина.

"Испытывая разные модификации самолетов семейства "Ил", не раз выводил машины из сложных аварийных ситуаций. Программы испытаний и полетные задания выполнял с высоким качеством, летал днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях в качестве командира воздушного судна на всех самолетах типа "Ил". Обладал отличной техникой пилотирования, выполнял испытательные полеты высшей степени сложности. В полетах в сложной обстановке, в аварийных ситуациях проявлял самообладание и выдержку", - сообщили в ОАК.

За мужество и героизм, проявленные при испытаниях, доводке и освоении новых образцов авиационной техники был награжден Орденом Мужества, ему было присвоено звание Заслуженный летчик-испытатель.

Хлудеев Николай Евгеньевич родился 21 февраля 1965 года в городе Белгород. С 1982 года проходил службу в Вооруженных силах. С 2011 года работал бортинженером-испытателем в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина. За время летно-испытательной работы провел более 1300 полетов, налетав более 1700 часов.

"Обладал высоким уровнем профессионализма, аналитическим складом ума, выдержкой, умением в считаные секунды принимать правильные решения в критических ситуациях, досконально знал авиационную технику, которую приходилось испытывать. Награжден ведомственными наградами", - сказали в корпорации.

Владимир Путин

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