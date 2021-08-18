Шойгу анонсировал подписание госконтрактов на "Армии-2021" на 500 млрд руб.

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - 45 государственных контрактов на 500 млрд рублей планируется подписать в ходе работы Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2021", который состоится 22-28 августа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью официальной газете Минобороны "Красная звезда".

По его словам, будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

"Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия", - добавил министр обороны.

Шойгу сообщил, что на МВТФ "Армия-2021" ожидаются делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

"Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения выставят около полутора тысяч предприятий, в том числе из 12 иностранных государств. Уникальность нашего форума заключается в том, что мы, как и в прошлые годы, покажем вооружение и военную технику не только в статике, но и в динамике со стрельбой", - сказал Шойгу.

В интервью газете "Аргументы и факты", которое также было опубликовано в ночь на среду, глава Минобороны РФ рассказал, что некоторые образцы перспективной военной техники, которые будут показаны на "Армии-2021", поступят в войска до конца этого года.

"Ожидаем в этом году принятие на вооружение военно-транспортного самолета Ил-112В, а также модернизированных Ан-124-100, парк которых мы восстанавливаем достаточно высокими темпами, и вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Завершается испытание вертолета Ми-38, это средний между "восьмеркой" и "двадцать шестым"", - сказал он.

Шойгу также напомнил, что в 2021 году Вооруженные силы РФ получат четыре подводные лодки, из них три атомные и одну дизель-электрическую, шесть боевых надводных кораблей, серийные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

"Межконтинентальные баллистические ракеты - мы продолжаем осовременивать Ракетные войска стратегического назначения, в этом году, наверное, выйдем на 86% современности РВСН. На вооружение поступит 15 таких ракет. Береговые комплексы "Бастион", зенитные ракетные комплексы и системы - 7 единиц. Теперь уже серийные модернизированные танки "Армата" и Т-90М, машины просто шикарные. Разведывательно-ударные беспилотники среднего и тяжелого класса - комплексы, в которые входит от трех до пяти летательных аппаратов. В этом году мы их получим 18", - сказал Шойгу.

По его оценке, "все это позволит довести долю современного оружия в Вооруженных силах до 71,9%".

МВТФ "Армия-2021" пройдет в Московской области на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа.