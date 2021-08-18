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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Двое взрослых и ребенок утонули в пруду в Удмуртии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в пруду у села Лынга Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает пресс-служба управления в среду.

Тела мужчины, женщины и ее 8-летнего сына были обнаружены накануне. По данным следствия, взрослые отправились купаться на пруд, употребив перед этим спиртное.

"Женщина решила научить сына плавать, при этом оба стали тонуть. Мужчина отправился их спасать, при этом также утонул", - говорится в сообщении.

Дело будет расследоваться по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Накануне региональное ГУ МЧС России сообщало, что нынешним летом в Удмуртии из-за жары почти вдвое выросло количество случаев смертей на водоемах.

Удмуртия

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