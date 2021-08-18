До Екатеринбурга дошел смог от пожара в Первоуральске

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Первоуральском городском округе вызвал смог в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Там заверили, что пожар не представляет угрозу для населенных пунктов и что делается все, чтобы его локализовать и потушить.

Сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга следят за состоянием воздуха в городе.

"Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано", - сообщили в управлении.

Пожар в Первоуральском округе начался 17 августа, сейчас он охватывает 40 гектаров. Администрация округ подготовила автобусы для эвакуации людей, если ситуация ухудшится. Также оборудован пункт временного размещения на сто человек.

Из-за пожара пришлось эвакуировать постояльцев и персонал из санатория-профилактория "Озеро Глухое".