До Екатеринбурга дошел смог от пожара в Первоуральске
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Первоуральском городском округе вызвал смог в Екатеринбурге, сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.
Там заверили, что пожар не представляет угрозу для населенных пунктов и что делается все, чтобы его локализовать и потушить.
Сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга следят за состоянием воздуха в городе.
"Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано", - сообщили в управлении.
Пожар в Первоуральском округе начался 17 августа, сейчас он охватывает 40 гектаров. Администрация округ подготовила автобусы для эвакуации людей, если ситуация ухудшится. Также оборудован пункт временного размещения на сто человек.
Из-за пожара пришлось эвакуировать постояльцев и персонал из санатория-профилактория "Озеро Глухое".