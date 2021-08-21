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Смог от природных пожаров накрыл Екатеринбург и другие города Урала

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Смог от природных пожаров окутал в субботу Екатеринбург и ряд других городов Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Стоит запах гари из-за природных пожаров (...) Из-за аномальной для нас жары ситуация (с природными пожарами - ИФ) по-прежнему непростая, но полностью контролируемая", - написал он на своей странице в инстаграме.

По его словам, смог должен рассеяться к вечеру воскресенья.

В субботу губернатор собрал оперативное совещание и поручил всем главам оставаться в пределах своих муниципалитетов, постоянно мониторить обстановку, следить за состоянием минерализованных полос. Кроме того, в муниципалитетах поручено вывести на улицы поливальную технику для охлаждения дорог и тротуаров.

Также Куйвашев поручил региональному Минприроды держать на контроле вопрос качества воздуха и совместно с министерством общественной безопасности и МЧС продолжать работу по локализации и ликвидации пожаров. Профилактику пожаров планируется проводить, в том числе с помощью рейдов, к участию в которых будут максимально привлекать сотрудников правоохранительные органы.

Всего в Свердловской области, по информации губернатора, действуют 17 природных пожаров, 12 - локализованы.

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Ранее сообщалось, что во вторник в Первоуральском городском округе начался природный пожар, его площадь достигала 40 гектаров. Из-за пожара эвакуировали гостей и персонал из санатория-профилактория "Озеро Глухое". Утро в среду дым от природного пожара вызвал смог в Екатеринбурге.

В пятницу площадь природного пожара в районе Первоуральска достигла 60 гектаров, угрозы населенным пунктам не было, пожар находился в стадии локализации.

К вечеру 20 августа в целом огонь охватил 286 гектаров в Свердловской области. Под Первоуральском горело 70 гектаров, также крупные возгорания зафиксированы под Камышловом и в Пышминском районе. Огонь появился и на севере области - в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Глава региона сообщал, что в регионе принято решение бороться в огнем встречным палом.

Тушение пожаров осложняет аномальная жара, установившаяся в регионе.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 23 августа в Свердловской области дневная температура может подняться до плюс 36 градусов. При этом кратковременный дождь ожидается лишь на крайнем севере ночью в субботу, в остальные дни и на других территориях осадков в регионе синоптики не прогнозируют.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Екатеринбург Свердловская область

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