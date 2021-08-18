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В Челябинске произошел залповый выброс сероводорода

Замеры показали "экстремальное превышение" ПДК по сероводороду в Металлургическом районе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Челябинске в ночь на среду на очистных сооружениях МУП "Производственное предприятие водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода. К утру концентрация сероводорода в воздухе снизилась до 0,8 ПДК, сообщили в областном Минэкологии.

Там считают, что ситуация с загрязнением воздуха стабилизировалась. Передвижные лаборатории перестали фиксировать превышение концентрации сероводорода в жилых районах. Министерство экологии продолжает следить за ситуацией.

В ночь на среду в Металлургическом районе система мониторинга зафиксировала экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Горожане жаловались на резкий запах серы.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, сообщая о выбросе, пообещал передать в надзорные органы все материалы по превышению для проверок, выяснения причин "и наказания виновных в рамках административного расследования".

Минэкологии пообещало направить результаты замеров в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор для проведения проверки.

С учетом жаркой и безветренной погоды мэрии Челябинска рекомендовали усилить полив улиц, а предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов - снизить дополнительно выбросы в воздух. Челябинцам посоветовали, если появится запах серы, не открывать окна и не проветривать помещения утром, как можно меньше находиться на улице, использовать на улице маски, пить больше воды и сделать влажную уборку.

Челябинск Росприроднадзор Минэкологии МУП ПОВВ

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