Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Выброс сероводорода в Челябинске произошел из-за прорыва коллектора

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Одной из причин выброса сероводорода в Металлургическом районе Челябинска назван прорыв опорного коллектора на очистных предприятиях МУП "Производственное предприятие водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ), сообщила пресс-служба областного Минэкологии.

Сотрудники министерства провели рейды и выявили прорыв.

"В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха сероводорода. На основании этого можно говорить о том, что превышения, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха", - заявил через пресс-службу замминистра экологии Виталий Безруков.

Ранее министерство сообщило, что в ночь на среду система мониторинга зафиксировала экстремальный всплеск содержания сероводорода в воздухе в районе очистных сооружений. Горожане жаловались на резкий запах серы. К утру, по словам чиновников, концентрация сероводорода в Металлургическом районе упала до 0,8 ПДК.

К вечеру в воздухе превышений по сероводороду не было обнаружено. В Минэкологии сказали, что аварию устраняют, ситуация находится под контролем, воздух нормализовался.

Все материалы о случившемся переданы в надзорные органы.

Челябинск Росприроднадзор Минэкологии МУП ПОВВ

Новости по теме

Новости

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

Пандемия коронавируса

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Найдены тела двух туристов, сорвавшихся на вулкане Ключевская сопка

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре
Пандемия коронавируса

Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране

Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Губернатор Приморья призвал вернуть выборы мэров городов

Пандемия коронавируса

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');