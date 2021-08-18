Выброс сероводорода в Челябинске произошел из-за прорыва коллектора

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Одной из причин выброса сероводорода в Металлургическом районе Челябинска назван прорыв опорного коллектора на очистных предприятиях МУП "Производственное предприятие водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ), сообщила пресс-служба областного Минэкологии.

Сотрудники министерства провели рейды и выявили прорыв.

"В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха сероводорода. На основании этого можно говорить о том, что превышения, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха", - заявил через пресс-службу замминистра экологии Виталий Безруков.

Ранее министерство сообщило, что в ночь на среду система мониторинга зафиксировала экстремальный всплеск содержания сероводорода в воздухе в районе очистных сооружений. Горожане жаловались на резкий запах серы. К утру, по словам чиновников, концентрация сероводорода в Металлургическом районе упала до 0,8 ПДК.

К вечеру в воздухе превышений по сероводороду не было обнаружено. В Минэкологии сказали, что аварию устраняют, ситуация находится под контролем, воздух нормализовался.

Все материалы о случившемся переданы в надзорные органы.