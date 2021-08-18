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Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

При этом им разрешили запрещать проносить в залы пиротехнику и лазерные указки

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры с 1 марта 2022 года будут обязаны сообщать зрителям заранее, сколько будет продолжаться показ рекламы и трейлеров перед началом собственно фильма, сообщила пресс-служба правительства.

С марта в стране изменятся правила по оказанию услуг кинозрителям. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

По новым правилам кинотеатры должны будут размещать у касс предупреждения о том, сколько минут в начале сеанса будет продолжаться реклама и показ трейлеров. Это позволит зрителям лучше рассчитывать время и не опаздывать на сеанс, считают чиновники.

Также зрители получат право узнавать на кассе или на сайте кинотеатра данные о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

Чиновники уточнят список информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь в нем будет информация не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Одновременно кинотеатры получат право вводить запрет для зрителей на пронос в кинозалы лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

В правительстве объяснили, что старые правила были приняты больше 25 лет назад и устарели. Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

Правительство Михаил Мишустин

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