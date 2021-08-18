В МЧС сравнили нынешние пожары в Якутии с аномалиями лета 2010 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В МЧС назвали текущую ситуацию с пожарами в Якутии сопоставимой с аномально жарким летом 2010 года.

"Мы действительно сталкивались с такой ситуацией в 2010 году, когда и Москва была в молоке дымном. Якутия сейчас находится точно в таком состоянии, как в 2010 году, а может даже и похлеще", - сказал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что на сегодняшний день спасателям МЧС уже удалось переломить эту ситуацию.

"Сегодня на утреннем (оперативном) штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально все же переломили. У нас появляются те квадраты черные, которые отвоеваны у огня, и на нашей карте все меньше и меньше красных пятен - они уменьшились практически в 3 раза", - сказал он, уточнив, что в четверг МЧС перенесет силы тушения на заповедник "Якутские столбы".

По словам замглавы МЧС, на данный момент пожары в Якутии тушат около 5 тыс. человек и 890 единиц техники, из них 13 единиц летательных аппаратов, способных нести огнетушащие средства.

С конца июля по начало сентября 2010 года в России на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Торфяные пожары Подмосковья сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве. Пожары в 2010 году охватили 20 регионов страны, самая сложная обстановка наблюдалась в Московской, Рязанской, Нижегородской областях и Мордовии.