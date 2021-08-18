Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране

Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Еще 20 914 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за сутки, следует из данных оперативного штаба.

В стране умерли за сутки 799 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве (59), в Санкт-Петербурге (40) и в Краснодарском крае (34).

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 172 909.

Поправились и выписаны 5,939 млн пациентов, в том числе 20 713 за минувшие сутки.

Санкт-Петербург вновь стал лидером среди регионов страны по числу заболевших COVID-19 - за сутки там зарегистрировано 1 636 новых инфицированных. Подобная ситуация уже была 10 августа.

В Москве, сообщает оперативный штаб, зафиксировано за сутки 1 590 новых случаев COVID-19.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 663 473 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Найдены тела двух туристов, сорвавшихся на вулкане Ключевская сопка

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Кинотеатры обязали сообщать зрителям, как долго продлится реклама

Губернатор Приморья призвал вернуть выборы мэров городов

Пандемия коронавируса

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся

Правительство анонсировало розыгрыши денежных призов среди привившихся

ФСБ задержала в Крыму двух лидеров и трех участников "Хизб ут-Тахрир"

В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Красноярский депутат погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');