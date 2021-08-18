Петербург вновь стал лидером по суточному COVID-приросту в стране

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Еще 20 914 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за сутки, следует из данных оперативного штаба.

В стране умерли за сутки 799 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве (59), в Санкт-Петербурге (40) и в Краснодарском крае (34).

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 172 909.

Поправились и выписаны 5,939 млн пациентов, в том числе 20 713 за минувшие сутки.



Санкт-Петербург вновь стал лидером среди регионов страны по числу заболевших COVID-19 - за сутки там зарегистрировано 1 636 новых инфицированных. Подобная ситуация уже была 10 августа.

В Москве, сообщает оперативный штаб, зафиксировано за сутки 1 590 новых случаев COVID-19.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 663 473 случаев коронавирусной инфекции.