Володин назвал предательство элит, слабость КПСС и Горбачева причинами развала СССР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развалу СССР способствовали предательство элитами интересов народа, а также слабость руководства страны.

"Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан", - написал Володин в своем телеграмм-канале в преддверии тридцатой годовщины августовского путча ГКЧП.

По его мнению в тот момент секретари обкомов, ЦК КПСС, Верховный Совет – "практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения".



Также спикер считает, что "развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны". "Он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство", - отметил Володин.



Кроме того, председатель Госдумы провел параллель между 1991 годом и 1917-м - тогда "произошло предательство элитами интересов народа и государства".



"Для всех нас это трагедия. Этого не должно повториться", - также написал Володин.