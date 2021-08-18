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Водитель сбил насмерть подростка под Тулой и скрылся с места ДТП

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Тульской области устанавливает владельца машины, сбившего насмерть 16-летнего подростка. Об этом сообщил в среду отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Авария произошла в 3:30 на 33-м километре автодороги Тула - Белев Дубенского района. Как сообщается, неустановленная машина наехала на подростка 2005 года рождения, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части дороги. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сам водитель с места аварии скрылся, он объявлен в розыск. Полиция также разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП.

Тульская область ДТП

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