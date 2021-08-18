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Прокуроры проверят сообщения о массовом увольнении в белгородском филиале "Почты России"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Белгородской области поводит проверку по публикациям в интернете о сокращении десятков сотрудников белгородских почтамтов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой области с привлечением государственной инспекции труда в Белгородской области организована проверка", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в начале августа руководство регионального филиала "Почты России" без предупреждения сократило 34 сотрудника по контролю кассовых операций. Из 49 человек работать остались 15. Своей работы лишились сотрудники Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского почтамтов.

Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль руководством прокуратуры региона.

Почта России Белгородская область

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