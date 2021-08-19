Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Спасатели продолжили поисковую операцию на Ключевском вулкане на Камчатке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают поисковую операцию на Ключевском вулкане, где 17 августа сорвались двое туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в четверг.

"С наступлением светлого времени суток поисково-спасательная операция была продолжена. Спасатели осуществляют восхождение двумя группами. Накануне от туриста, который сообщил в экстренные службы о происшествии, по телефону удалось получить более точную информацию о местонахождении обоих сорвавшихся туристов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о происшествии поступила спасателям вечером 17 августа. По предварительной информации, примерно на высоте 4,1-4,2 км двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел к месту происшествия.

Планировалось высадить спасателей на высоте 2,5 км, однако из-за сильного бокового ветра сделать это не удалось. Их высадили на высоте 1,1 км, куда, к этому моменту, уже прибыли сотрудники ключевского филиала поисково-спасательного отряда. К вечеру того же дня группа спасателей поднялась на высоту 2,5 км, где разбила лагерь для ночёвки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни.

Краевое СУ СКР сообщало, что тела двоих туристов, которые сорвались при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае, обнаружены одним из участников группы на высоте около 3650 и 3200 метров.

Туристическая группа состоит из 12 человек, это туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Ключевской вулкан - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана - поселок Ключи, который расположен от него примерно в 30 км. Высота Ключевского вулкана - более 4750 м.

Камчатка Ключевский вулкан

Новости по теме

Новости

Под Астраханью потерпел крушение самолет МиГ-29

Что произошло за день: среда, 18 августа

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минсельхоз перестал публиковать оперативные данные об уборке урожая

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Петербургский Закс попросил ЦИК проверить отказ в регистрации Татьяны Булановой

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

Пандемия коронавируса

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');