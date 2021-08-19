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Структура Минобороны дошла до кассации в споре с "дочкой" "Роскосмоса" по обновлению ЦУПа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главное военно-строительное управление по специальным объектам (ГВСУ, Амурская область, структура Минобороны РФ) направило в Арбитражный суд Московского округа жалобу по делу о взыскании в пользу института Роскосмоса - ЦНИИмаша - 209 млн рублей.

Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление ГВСУ пока не принято к производству.

Вместе с тем, в предыдущих двух инстанциях управление проиграло дело.

Так, институт Роскосмоса в феврале 2020 года обратился в суд с требованием взыскать с ГВСУ проценты по договору реконструкции и технического перевооружения Центра управления полетами (ЦУП). Первая инстанция приняла решение в пользу истца. Ответчик не согласился с выводами суда и обратился в апелляцию, которая оставила в силе оспариваемое решение.

Как сообщалось, военно-строительное управление как генподрядчик должно было выполнить контракт в 2013-2014 годах. Получив около 840 млн рублей аванса за весь объем работ, ГВСУ исполнило работы только на 19,9 млн рублей. В результате ЦНИИмаш (заказчик) в 2016 году расторг контракт с генподрядчиком в одностороннем порядке, потребовав вернуть неиспользованный аванс в размере почти 819 млн рублей.

ГВСУ аванс в срок не вернуло, и заказчик в 2020 году направил в суд иск с требованием взыскать 240 млн рублей процентов за пользование указанными средствами за период с 28 мая 2016 года по 14 июля 2020 года.

Ответчик настаивал на истечении срока исковой давности требования ЦНИИмаша, но суд исключил лишь часть периода из данного срока и постановил взыскать 209 млн рублей.

Заявление ЦНИИмаша о взыскании с ГВСУ самого аванса рассматривалось еще в 2018 году в рамках другого дела. Тогда сумма, потребованная к возврату, была снижена до 754 млн рублей. Бывший генподрядчик реконструкции ЦУПа должен был ее вернуть заказчику до конца 2020 года, но еще тогда просил увеличить срок до конца 2023 года.

Минобороны РФ Роскосмос

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