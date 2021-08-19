Структура Минобороны дошла до кассации в споре с "дочкой" "Роскосмоса" по обновлению ЦУПа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Главное военно-строительное управление по специальным объектам (ГВСУ, Амурская область, структура Минобороны РФ) направило в Арбитражный суд Московского округа жалобу по делу о взыскании в пользу института Роскосмоса - ЦНИИмаша - 209 млн рублей.

Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление ГВСУ пока не принято к производству.

Вместе с тем, в предыдущих двух инстанциях управление проиграло дело.

Так, институт Роскосмоса в феврале 2020 года обратился в суд с требованием взыскать с ГВСУ проценты по договору реконструкции и технического перевооружения Центра управления полетами (ЦУП). Первая инстанция приняла решение в пользу истца. Ответчик не согласился с выводами суда и обратился в апелляцию, которая оставила в силе оспариваемое решение.

Как сообщалось, военно-строительное управление как генподрядчик должно было выполнить контракт в 2013-2014 годах. Получив около 840 млн рублей аванса за весь объем работ, ГВСУ исполнило работы только на 19,9 млн рублей. В результате ЦНИИмаш (заказчик) в 2016 году расторг контракт с генподрядчиком в одностороннем порядке, потребовав вернуть неиспользованный аванс в размере почти 819 млн рублей.

ГВСУ аванс в срок не вернуло, и заказчик в 2020 году направил в суд иск с требованием взыскать 240 млн рублей процентов за пользование указанными средствами за период с 28 мая 2016 года по 14 июля 2020 года.

Ответчик настаивал на истечении срока исковой давности требования ЦНИИмаша, но суд исключил лишь часть периода из данного срока и постановил взыскать 209 млн рублей.

Заявление ЦНИИмаша о взыскании с ГВСУ самого аванса рассматривалось еще в 2018 году в рамках другого дела. Тогда сумма, потребованная к возврату, была снижена до 754 млн рублей. Бывший генподрядчик реконструкции ЦУПа должен был ее вернуть заказчику до конца 2020 года, но еще тогда просил увеличить срок до конца 2023 года.